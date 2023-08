Ekel-Aktion: Mann masturbiert an "Grabsteinwiese"

Göttingen - Am 1. August hatte sich ein Exhibitionist in Göttingen entblößt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen der Tat.

Die Polizei sucht nach Zeugen, nachdem sich ein Mann in Göttingen entblößt hatte. (Symbolbild) © 123RF/fermate

An jenem Dienstagabend hatte sich der Täter gegen 17.45 Uhr im Cheltenhampark in der Nähe der "Grabsteinwiese" am Albanifriedhof in Göttingen (Niedersachsen) aufgehalten.

Eine Zeugin bemerkte, wie der Mann, der neben dem Gebüsch hockte, sie permanent beobachtete und sich dabei an den Penis fasste, teilte die Polizei Göttingen mit.

Kurz darauf rannte der Exhibitionist in Richtung Innenstadt davon, wobei er an einer Frau und einem Kleinkind vorbeigelaufen sei.

Die Augenzeugin gab folgende Personenbeschreibung über den Täter ab:

zwischen 40-55 Jahre alt

etwa 175 cm groß

untersetzt mit einem leichten Bierbauch

breite Nase

grau/braunes, leicht lichtes und krauses Haupthaar

leicht vorgebeugtes Gangbild

Zum Tatzeitpunkt trug er eine weite, blaue, ausgewaschene Jeans, ein kurzärmeliges Poloshirt mit breiten hellblauen und weißen Streifen sowie schmalen dunkelblauen Streifen und dunkle, klobige Lederschuhe.