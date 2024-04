Junge (13) in Unterführung verprügelt und bewusstlos zurückgelassen: Täter sind kaum älter

Landstuhl - Nachdem ein 13-Jähriger in einer Unterführung in Landstuhl ( Rheinland-Pfalz ) bedroht, zusammengeschlagen und bewusstlos liegen gelassen wurde, sucht die Polizei dringend Zeugen .

Wie lange der Junge bewusstlos in der Unterführung lag, ist noch unklar. Die Polizei erhofft sich jetzt Aufschlüsse durch mögliche Zeugen. (Symbolbild) © Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

Mittlerweile konnten die mutmaßlichen Täter - zwei 14 und 15 Jahre alte Jugendliche - identifiziert werden. Gegen sie wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der 13-Jährige ist glücklicherweise wieder wohlauf.

Noch unklar ist der genaue Hergang des Geschehens.

Ein Sprecher der Polizei schilderte am gestrigen Dienstag das, was bisher bekannt ist.

Demnach geschah die Tat bereits am 21. Februar dieses Jahres in der Unterführung am Bahnhof in Landstuhl. Hier sollen die beiden Jugendlichen ihr Opfer zunächst bedroht und dann verprügelt haben.