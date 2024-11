Kind soll Eltern verloren und kein Zuhause haben – Polizei hat Jungen identifiziert!

Gegenüber Passanten gab das Kind an, kürzlich Angehörige verloren zu haben und wohnungslos zu sein. Die Ermittler schließen nicht aus, dass er sich in einem psychischen Ausnahmezustand befindet. Sein Alter wird auf circa 10 Jahre geschätzt.

Der Vorfall trug sich den Angaben nach am Freitag, dem 22. November, zwischen 23 und 0 Uhr an den U-Bahnhöfen Westhafen (U9) und Zoologischer Garten (U9) zu.

Habt Ihr Hinweise zur Identität oder zum Aufenthaltsort des Jungen? Dann meldet Euch bei dem LKA in der Keithstraße 30 in Berlin-Tiergarten unter der Telefonnummer (030) 4664-912444 oder per Mail. Außerhalb der Bürozeiten wählt Ihr bitte die Telefonnummer (030) 4664-271100 oder nutzt das Hinweisformular im Internet. Sollte sofortiges Handeln notwendig sein, so ist der polizeiliche Notruf 110 zu wählen.