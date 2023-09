Kneipen-Streit eskaliert: Mann schlägt Gegner Maßkrug ins Gesicht

Bamberg - Ein Streit in einer Bamberger Kneipe nahm am Freitagabend ein blutiges Ende und wurde zum Fall für die Staatsanwaltschaft.

Bei einem Streit in einer Kneipe nutzte ein Mann einen Maßkrug als Waffe. (Symbolbild) © Matthias Balk/dpa

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstag berichteten, kam es am Freitagabend gegen 23 Uhr in einer Kneipe in der Kleberstraße zwischen zwei Männern zum Streit.

Währenddessen soll ein 41-Jähriger zu einem Maßkrug gegriffen und ihn seinem 40-jährigen Kontrahenten ins Gesicht geschlagen haben. Er schlug so fest, dass der Krug zerbrach und der 40-Jährige mittelschwere Gesichtsverletzungen davontrug.

Der 41-jährige Tatverdächtige wurde am Samstagnachmittag wegen versuchten Totschlags einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Gegen Auflagen wurde der Haftbefehl dann außer Vollzug gesetzt.

"Warum es zu der Auseinandersetzung gekommen war, ist noch nicht zweifelsfrei klar. Zwar stammen die Streithähne beide aus Bamberg, waren sich aber bis zu ihrem Aufeinandertreffen gänzlich unbekannt", erklärte die Polizei.