Krasser Crash am Neujahrstag: VW kracht gegen vier Bäume und Verkehrsschild

Die Polizei sucht nach Zeugen zu einem heftigen Unfall, der sich am Neujahrstag in Berlin-Reinickendorf ereignete. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Wie die Beamten am heutigen Freitag mitteilten, kam es am Neujahrstag in der Oranienburger Straße in Wittenau zu einem heftigen Crash.

Demnach war ein Mann oder Jugendlicher gegen 7.30 Uhr mit einem schwarzen VW in Richtung Kurt-Schumacher-Platz unterwegs, als er aus bislang unbekannten Gründen von der Straße abgekommen sein soll.

Dann krachte der VW gegen vier Bäume auf einem Grünstreifen und anschließend gegen ein Verkehrsschild auf der anderen Straßenseite, bis er auf dem Radweg der Gegenseite zum Stehen kam.

Der nun gesuchte Fahrer soll aus dem Auto aus- und dann in einen Bus der Linie M21 eingestiegen sein. Anschließend sei er zu Fuß in Richtung Kurt-Schumacher-Platz geflüchtet.

Währenddessen war die Oranienburger Straße in der Zeit von 8.50 Uhr bis 14.15 Uhr gesperrt. Davon war auch der Busverkehr der BVG betroffen. Der verunfallte VW wurde beschlagnahmt.

Der Tatverdächtige des Unfalls wird wie folgt beschrieben: