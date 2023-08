Diebe klauen Flaschen im Wert von 20.000 Euro! Weinsammler verspricht Belohnung für Hinweise

Die Täter erbeuteten Hunderte Flaschen Wein und Spirituosen. (Symbolbild) © 123RF/dmitrimaruta

Das abgelegene Grundstück in Halle-Büschdorf wurde Dirk Reddemann von seiner Mutter vererbt, wie er in der Sendung erzählt. Inzwischen wird es nur noch an Wochenenden oder zu Partys genutzt - vor allem aber als Weinlager.

In der Fahndungsshow zeigt er die Gartenhütte, in die in der Nacht vom 1. auf den 2. Juli eingebrochen wurde. Das Fenster wurde aufgehebelt. "Hier sind die oder der Täter wohl durchgeklettert", meint er. Den großen Fernseher direkt davor ließen sie stehen, stattdessen machten sie sich auf den Weg in den Keller der Hütte.

Dort lagerten circa 500 Bordeaux-Weine und 350 Spirituosen. Vor 14 Jahren, als seine Zwillingstöchter geboren wurden, hatte er zu ihren Ehren zwei Flaschen Rotwein gekauft, die er ihnen eines Tages zu einem feierlichen Anlass schenken wollte. Daraus hatte sich dann seine Sammelleidenschaft entwickelt.

Doch diesem Plan machten die Diebe einen dicken Strich durch die Rechnung: Rund zwei Drittel der gelagerten Flaschen, also circa 30 vollgepackte Kartons, ließen sie mitgehen. Darunter auch teurer Cognac und Whiskey oder seltene Sonderproduktionen, die teilweise für bis zu 500 Euro pro Flasche verkauft werden können.

Insgesamt erbeuteten die Täter damit Getränke im Wert von 15.000 bis 20.000 Euro, zudem einige Gartengeräte.