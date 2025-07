Ladendiebstahl eskaliert: Täter bespuckt Kassiererin und bedroht Kundinnen mit Schere

Köthen - Die Polizei und Staatsanwaltschaft in Köthen fahnden nach einem flüchtigen Räuber.

Alles in Kürze

Die Polizei sucht nach einem Drogerie-Räuber. (Symbolfoto) © Daniel Vogl/dpa

Nach Angaben der Behördensprecher spielte sich die Tat am Mittwochnachmittag gegen 13.45 Uhr in einem Rossmann-Drogeriemarkt in der Halleschen Straße ab.

Der bis dato unbekannte Mann betrat den Laden und wurde kurz darauf dabei beobachtet, wie er mehrere Artikel aus den Regalen in eine Tüte packte. Dann versuchte er, ohne zu bezahlen an der Kasse vorbei nach draußen zu laufen.

"Als die Mitarbeiterin ihn darauf ansprach, reagierte der Täter sofort aggressiv, versuchte einen Einkaufswagen in Richtung der Geschädigten zu werfen, trat nach ihr und bespuckte sie", so die Sprecher weiter.



Zwei Kundinnen (42 und 63 Jahre alt) versuchten, den Mann zu Boden zu bringen. Dieser schnappte sich jedoch kurzerhand eine Schere von der Einpackstation und bedrohte die Frauen damit mit eindeutigen Stichbewegungen.

So gelang ihm schließlich die Flucht in Richtung Marktplatz.