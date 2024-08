Mann am helllichten Tag angegriffen: Zeugen gesucht

Der Mann wurde verletzt. (Symbolbild) © 123RF/teka77

Der Mann befand sich am Donnerstag - gegen 16.40 Uhr - in der Straße An der Burg, als er von einem unbekannten Täter plötzlich mit Pfefferspray attackiert wurde, wie am Freitag aus Angaben der Polizei hervorging.

Der Täter, der in Begleitung einer zweiten Person gewesen sein soll, habe anschließend die Flucht ergriffen, hieß es.

Laut Polizei wurde der Geschädigte verletzt. Ein Rettungswagen war vor Ort im Einsatz.