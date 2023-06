Mann entblößt sich auf Elberadweg: Als Frau ihn darauf anspricht, schlägt er zu

Dresden - Auf dem Elberadweg in der Dresdner Johannstadt ist ein Mann mit entblößtem Geschlechtsteil unterwegs gewesen. Zudem hat er eine Frau geschlagen, die ihn darauf angesprochen hatte.

Die Polizei ermittelt im Fall des Entblößers auf dem Elberadweg unter anderem wegen Exhibitionismus. (Symbolbild) © DPA/Robert Michael

Die 54-Jährige war am Sonntagabend gegen 19.15 Uhr mit dem Rad auf dem Elberadweg stadtauswärts unterwegs, als sie kurz an der Waldschlößchenbrücke an einem Mann vorbeifuhr, dessen Unterkörper entblößt war.

Sie sprach ihn darauf an und fuhr zunächst ein kleines Stück weiter. Als die Dame anhielt, um die Polizei zu alarmieren, kam der Entblößer mit dem Fahrrad angefahren und schlug sie. Danach entfernte sich der Mann in Richtung Stadt.

Der Entblößer wird wie folgt beschrieben:

50 bis 55 Jahre alt

1,80 bis 1,90 Meter groß

sportliche Figur

hat eine Glatze

trug ein olivfarbenes T-Shirt, eine schwarze Hose und einen schwarzen Rucksack

Fahrrad war ebenfalls schwarz

Die Polizei ermittelt unter anderem wegen Exhibitionismus und sucht Zeugen, die Angaben zum Täter machen können. Zudem möchte die Polizei wissen, wem der Mann mit ähnlichem Verhalten schon einmal aufgefallen ist.