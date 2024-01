08.01.2024 16:47 Mann lockt Kind ins Auto und fährt es nach Hause!

Am Freitagnachmittag sprach ein unbekannter Täter im Landkreis Harz ein Kind an und lockte es in sein Auto. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Von Lena Schubert

Neinstedt - Am Freitagnachmittag sprach ein unbekannter Täter im Landkreis Harz ein Kind an und lockte es in sein Auto. Die Polizei sucht nach Zeugen. Im Landkreis Harz wurde ein Kind von einem Unbekannten ins Auto gelockt. (Symbolbild) © 123rf/adilcelebiyev Gegen 14.15 Uhr hielt sich das Kind an der Bushaltestelle Lindenstraße in Neinstedt (Sachsen-Anhalt) auf, als plötzlich ein Auto neben ihm anhielt. Der Autofahrer schlug dem Kind vor, es nach Hause zu fahren, teilte das Polizeirevier Harz mit. Dabei behauptete der Mann, die Erlaubnis seiner Mutter zu haben. Der Sprössling stieg zu dem Unbekannten in den Wagen und wurde tatsächlich von ihm in sein Wohngebiet gebracht. Dort stieg das Kind aus und lief nach Hause. Zeugenaufruf Nach Unfalltod von 25-Jährigem: Polizei sucht dringend Zeugen Als der Nachwuchs dann alles seinen Eltern erzählte, wussten sie von dieser "Abmachung" nichts und riefen sofort die Polizei. Zu Alter und Geschlecht des Betroffenen machte die Polizei keine Angaben, geschehen sei dem Kind aber nichts. Die Polizisten konnten den Autofahrer bislang nicht ausfindig machen und wenden sich nun mit folgender Personenbeschreibung des Täters an die Öffentlichkeit: etwa 1,80 m groß

scheinbares Alter: 40 bis 50 Jahre

orange-braune Haare

Kleidung: schwarze Jacke sowie Hose

keine Brille oder Kopfbedeckung

fuhr silberfarbenes Auto Habt Ihr etwas mitbekommen? Sachdienliche Hinweise zur männlichen Person und/oder zum mitgeführten Fahrzeug erbittet das Polizeirevier Harz in Halberstadt unter der Telefonnummer 03941/674293.

