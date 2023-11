Mann will 23-Jährige am Goerdelerring überfallen: Kripo sucht Zeugen

Die Polizei fahndet nach dem unbekannten Tatverdächtigen. (Symbolbild) © 123RF/animaflorapicsstock

Nach Angaben von Polizeisprecherin Susanne Lübcke war eine 23-Jährige gegen 3.30 Uhr im kleinen Park am Goerdelerring in Richtung Skate-Anlage unterwegs, als plötzlich ein Unbekannter an sie herantrat.

Er bedrohte sie mit einer spitzen Waffe und forderte die Herausgabe ihrer Wertgegenstände.

Bevor es allerdings dazu kommen konnte, eilte ein Freund (24) der jungen Frau zu Hilfe und schlug den Täter in die Flucht. Er floh in Richtung Richard-Wagner-Platz und später weiter in Richtung Am Brühl.

Der Tatverdächtige wurde wie folgt beschrieben:

circa 1,80 m groß

schlanke Statur

dünnes, markantes Gesicht

auffällig blasse Haut

halblockige, rotbraune Haare

Bekleidung: schwarze Jacke, dunkle Hose

Das Fachkommissariat der Kripo ermittelt jetzt wegen der versuchten räuberischen Erpressung gegen den Unbekannten.