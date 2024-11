Nach blutiger Attacke auf 25-jährige Passantin in Leipzig: Kripo wendet sich an Bevölkerung

Leipzig - Am frühen Morgen des 11. Oktobers wurde eine 25-Jährige auf dem Heimweg von der Arbeit in Leipzig-Gohlis angegriffen und ausgeraubt . Jetzt wendet sich die Kripo mit einem Zeugenaufruf an die Bevölkerung.

Die Kripo sucht nach der Attacke auf eine 25-Jährige nach einem wichtigen Zeugen. © LeipzigFireFighter

Nachdem die 25-Jährige in der Tresckowstraße von dem Tatverdächtigen (29) schwer am Hals verletzt worden war, flüchtete sie in die Hans-Oster-Straße, wo Anwohner Erste Hilfe leisteten und die Polizei verständigten.

So konnte der 29-Jährige schon kurz darauf von den Beamten in einem Gebüsch an der S-Bahn-Haltestelle Olbrichtstraße/Treskowstraße aufgefunden und festgenommen werden.

Während das schwer verletzte Opfer im Krankenhaus behandelt werden musste, wurde inzwischen ein Haftbefehl gegen den Angreifer erlassen. Momentan sitzt er seine Untersuchungshaft im Gefängnis ab.

Doch die Ermittlungen der Polizei sind noch nicht abgeschlossen, wie Sprecherin Susanne Lübcke am heutigen Mittwoch mitteilte.

Es wird nämlich nach einem wichtigen Beobachter gefahndet: "Die Ermittlungen ergaben inzwischen, dass ein unbekannter Zeuge im Zeitraum der Tathandlung (11. Oktober, 3.40 Uhr) die Treskowstraße aus Richtung Olbrichtstraße entlanglief. Der Mann soll kurze Haare und vermutlich eine Umhängetasche getragen haben."