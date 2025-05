Nach Schüssen am 1. Mai in Kreuzberg: Polizei sucht Zeugen

Berlin - Durch Schüsse und körperliche Angriffe sind am 1. Mai in Berlin-Kreuzberg mehrere Menschen teils schwer verletzt worden. Nun bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.

Anschließend suchten die Personen teils zu Fuß oder per Auto in verschiedenen Richtungen das Weite.

Den Angaben zufolge sei es zuvor zu Streitigkeiten am Mehringplatz gekommen, schrieben die Beamten am Donnerstag.

Hinweise nimmt das LKA am Tempelhofer Damm in Berlin-Tempelhof unter der Telefonnummer (030) 4664-941150 entgegen. Außerhalb der Bürodienstzeiten wendet Ihr Euch bitte an jede andere Polizeidienststelle oder nutzt die Internetwache.