01.05.2025 22:17 Schüsse am Rande von Mai-Demo in Kreuzberg! Zwei Schwerverletzte, zwei Festnahmen

Während noch die 1.-Mai-Demo in Berlin lief, sind am Abend in Kreuzberg Schüsse gefallen. Zwei Menschen wurden verletzt, später gab es zwei Festnahmen.

Von Christoph Carsten

Berlin - Während noch die 1.-Mai-Demo in Berlin lief, sind am Abend in Kreuzberg Schüsse gefallen. Zwei Menschen wurden verletzt, später nahm die Polizei zwei Tatverdächtige fest. Die Polizei sicherte die Gegend mit Maschinenpistolen. © 7aktuell.de | Luca Woitow Der Notruf ging laut Polizeiangaben gegen 19.20 Uhr ein. Demnach wurden aus einem oder mehreren Autos heraus Schüsse abgegeben. In dem Zusammenhang sei an der Lindenstraße ein verletzter Mann aufgefunden worden, teilte die Polizei auf X mit. Etwas später wurde ein weiterer verletzter Mann an der Friedrichstraße entdeckt. Die beiden Schwerverletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr soll nicht bestehen. Berlin Crime Nach Millionen-Coup in Strausberg: Polizei fasst endlich Schließfach-Räuber Zwei Tatverdächtige wurden festgenommen, wie die Polizei weiter mitteilte. Die Beamten hatten unmittelbar nach der Tat mit der Fahndung begonnen. Die genauen Hintergründe des Angriffs sind aktuell noch völlig unklar. Auch zu den Tätern und ihrem Motiv liegen noch keine Informationen vor. Der Bereich um den Tatort wurde weiträumig abgesperrt. © 7aktuell.de | Luca Woitow Der Mehringplatz, der sich abseits der Route der großen 1.-Mai-Demonstration befindet, wurde nach der Tat weiträumig abgesperrt. Die Polizei sicherten mit Maschinenpistolen bewaffnet mehrere Bereiche. Auch Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Einsatz.

