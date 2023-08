Nach tödlichem Handtaschenraub: Polizei bietet 5000 Euro Belohnung

Uelzen - Nach einem Handtaschenraub am 12. Juli 2023 , bei dem eine Frau ums Leben kam, fahndet die Polizei seither nach dem Täter. Ohne Erfolg. Nun setzt die Staatsanwaltschaft Lüneburg eine Belohnung in Höhe von 5000 Euro aus.

Die Belohnung kann ausschließlich an Privatpersonen ausgezahlt wehren, die nicht an der Straftat beteiligt gewesen, weder Amtsträger sind noch zu deren Berufspflichten die Verfolgung strafbarer Handlungen gehört.

Phantombild des noch flüchtigen Täters des tödlichen Handtaschenraubs in Uelzen am 12. Juli 2023. © Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Der noch unbekannte Täter hatte an besagtem 12. Juli gegen 14 Uhr einer 46-jährigen Frau in der Karlstraße in Uelzen im Umfeld eines Baummarktes die Handtasche entrissen und war anschließend mit seinem Fahrrad geflüchtet. Die Frau stürzte durch den Vorfall schwer und verstarb schließlich nur wenige Tage später im Krankenhaus. Dies berichtete TAG24 am 23. Juli.

Der gesuchte Täter soll am Tag der Tat wie folgt ausgesehen haben:



männlich

circa 25 bis 35 Jahre alt

etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß

sehr schlank

Erscheinungsbild: dunkler Teint, dunkle Haare

unregelmäßig dünner Bartflaum

bekleidet mit einem schwarzen Trainingsanzug

dunkles "FBI"-Cap

silbernes Kettchen mit Namensplatte am rechten Handgelenk

Die Polizei Uelzen nimmt unter der Telefonnummer 0581-930-0 oder per Mail an raub@pk-uelzen.polizei.niedersachsen.de alle wichtigen Hinweise zum Fall entgegen.