Nanu, Bronzeplastik "Ernst Thälmann" verschwunden: Wer weiß, wo der Kopf steckt?

Berlin - Der "Ernst Thälmann"-Kopf ist von einem Grundstück in Berlin-Pankow verschwunden. Nun sucht die Polizei nach den Dieben der Bronzeplastik.

Die bislang unbekannten Diebe sollen den Kopf, der auf einer Betonplatte in Niederschönhausen befestigt war, im Zeitraum vom 30. Dezember vergangenen Jahres bis zum 2. Januar geklaut haben.

Hinweise nimmt das LKA 444, Tempelhofer Damm 12 in 12101 Berlin, per Telefon unter 030/4664944408 unter der Vorgangsnummer 250104-1819-00277 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Alternativ kann auch eine E-Mail an die Polizei gesendet werden.