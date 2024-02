Polizei tappt im Dunkeln: Diebstahl von wertvollem Bronze-Skatspieler ungeklärt

Nach der auffälligen Tasche sowie vier Bronzefiguren sucht die Polizei Berlin. © Polizei Berlin (Bildmontage)

Wie die Ermittler am Dienstag per X (ehemals Twitter) mitteilten, ereignete sich die Tat am 17. Januar zwischen 12.45 Uhr und 15 Uhr in der Oranienburger Straße.

Demnach entwendeten bislang unbekannt gebliebene Täter aus einer Dachgeschosswohnung patinierte Bronzefiguren des Künstlers Thomas Schütte (69).



Bei dem Kunstwerk (circa 20 Zentimeter hoch) handelt es sich um vier einzelne Figuren (je circa zwei Kilogramm schwer), die gemeinsam das mit Stempelsignatur versehene Kunstwerk "Skatspieler" ergeben. Drei der Spieler (Falschspieler, Pechvogel, Glückspilz) weisen unterschiedliche Gesichter auf. Der vierte Spieler ist eine Figur ohne Gesicht mit einem Hut.

Zudem stahlen der oder die Täter eine auffällige Louis-Vuitton-Handtasche mit einem blauen Trageriemen und einer darauf abgebildeten weiblichen Person mit der Aufschrift "Gauguin" aus der Wohnung.