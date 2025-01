07.01.2025 12:46 Polizeiauto brennt nach Böllerwürfen: War auch Brandbeschleuniger dabei?

Von Christian Rüdiger

Weimar - In der Silvesternacht wurde in Weimar auf dem Goetheplatz ein Polizeiauto angezündet. Die Ermittlungen der Kripo dauern weiter an, Zeugen werden gesucht. Die Ermittlungen der Polizei laufen weiter, Zeugen werden um Mithilfe gebeten. © Johannes Krey - JKFOTOGRAFIE & TV Die bislang noch unbekannten Täter sollen offenbar aus einer der dort zahlreich versammelten Gruppen Feuerwerkskörper auf das abgestellte Fahrzeug geworfen haben, wie die Polizei am Dienstagmittag erklärte. Laut den Beamten besteht der Verdacht, dass unter den Böllern auch ein Brandbeschleuniger gewesen sein könnte. Die Front des Polizeiautos war durch die Feuerwerkskörper in Brand geraten. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr Weimar war das Fahrzeug nicht mehr zu retten. Die Flammen konnten gelöscht werden, dennoch entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Zeugenaufruf Zwei Mädchen von mehreren Personen sexuell belästigt und bedrängt Anschließend sprach die Polizei von einem gezielten Angriff auf den Streifenwagen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat sowie der Identität der bzw. des Täters dauern an. In diesem Zusammenhang bittet die Kripo Weimar um Zeugen. Hinweise nehmen die Beamten unter der 03643-8820 entgegen.

