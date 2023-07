Mann entblößt sich vor 66-Jähriger und verfolgt sie: Wer hat etwas beobachtet?

Rackwitz - Die Polizei fahndet nach einem unbekannten Mann, der sich am Montag auf einem Parkplatz in Rackwitz ( Nordsachsen ) vor einer Frau entblößt hat.

Die Polizei sucht nach einem Exhibitionisten. (Symbolbild)

Nach Angaben von Polizeisprecherin Susanne Lübcke spielte sich der Vorfall am Montagmorgen gegen 10.55 Uhr am Rande der B184 ab.

Demnach war eine 66-jährige Frau auf dem Parkplatz zwischen den Gartenvereinen "Loberaue e.V." und "Nach Feierabend e.V." unterwegs, als sie von einem Mann angesprochen wurde.

"Er fragte sie mit geöffneter Hose und seinem Genital in der Hand, ob sie bereit wäre, sexuelle Handlungen an ihm durchzuführen", so die Sprecherin. "Die Frau antworte ihm, dass er verschwinden soll, ansonsten würde sie die Polizei holen."

Als sie weiterging, verfolgte sie der Mann allerdings bis zur Fußgängerbrücke. Erst dann blieb er stehen und ließ sie in Ruhe.

Der Unbekannte wurde wie folgt beschreiben:

etwa 50 Jahre alt

etwa 1,68 m groß

kurze blonde, sehr dünne Haare

gelber bis rötlicher Schnurrbart

Bekleidung: Jeanshose, Gürtel, schwarzes T-Shirt, Sandalen

führte eine Art Zeitung mit

Bei der Suche nach dem Tatverdächtigen hofft die Polizei auf die Mithilfe der Bevölkerung.