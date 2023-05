Mehrere Raubüberfälle in einer Nacht: Leipziger Kripo sucht Zeugen

Leipzig - Am Wochenende wurde die Leipziger Polizei von mehreren Raubüberfällen in Atem gehalten. Jetzt werden Zeugen gesucht.

Die Polizei musste in der Nacht auf Samstag mehrmals ausrücken. (Symbolbild) © 123RF/majestix77

Wie Polizeisprecherin Sandra Freitag berichtete, nahm einer der Vorfälle in der Nacht auf Samstag gegen 3.40 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle am Goerdelerring seinen Lauf, als ein 19-Jähriger von drei Personen angesprochen und bedroht wurde.

Bevor sie ihm gewaltsam seine Uhr entrissen, schlugen sie auf ihn ein. Dann flüchteten sie in unbekannte Richtung und ließen den leicht verletzten 19-Jährigen zurück.

"Zuvor soll dieselbe Gruppe junger Männer den Geschädigten vor der Diskothek 'Elsterartig' geschlagen haben", erklärte die Sprecherin.

Die drei Angreifer wurden wie folgt beschrieben:

Person 1:

circa 1,75 bis 1,80 m

schmächtige Statur

circa 18 Jahre

schwarze Haare, Seiten auf 0 mm geschoren

sprach Deutsch mit Akzent und "jugendlichem Sprachgebrauch"

hatte mehrere Gesichtsverletzungen

Bekleidung: weiße Stoffjacke, darunter schwarzer Pulli oder T-Shirt

Person 2:

circa 1,80 m

circa 20 bis 23 Jahre

athletische Statur

schwarze Haare, Seiten auf 0 mm geschoren

sprach Deutsch mit Akzent und "jugendlichem Sprachgebrauch"

Bekleidung: dunkle Oberbekleidung, darunter heller Pullover

Person 3: