Schwarzfahrer rastet im ICE aus: Zeugen gesucht!

Fulda - Festnahme nach Zugfahrt! Ein 27-Jähriger aus Suhl ( Thüringen ) wurde in einem ICE ausfällig , der von Frankfurt am Main nach Fulda fuhr. Nun hat der Bahnreisende ein Strafverfahren am Hals .

Die Bundespolizei ermittelt gegen den 27-Jährigen und bittet um Zeugenhinweise. (Symbolbild) © Bundespolizei

Wie die Bundespolizeiinspektion Kassel am Freitag mitteilte, fuhr der Mann in den Morgenstunden mit dem Intercity-Express und wurde gegen 5.30 Uhr kontrolliert. Er konnte kein gültiges Ticket vorweisen, sollte den Zug deshalb am Halt in Fulda verlassen.

Der Mann soll einer Kontrolleurin Gewalt angedroht haben und sie obendrein beleidigt haben.

Schließlich wurde der ICE-Rüpel am Bahnhof Fulda vorläufig festgenommen.

Der 27-Jährige war der Polizei bereits bekannt, musste mit aufs Revier, wurde anschließend jedoch freigelassen.