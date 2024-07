Straßenbahn muss wegen Auto stark bremsen: Frau schwer verletzt, Polizei sucht Zeugen

Ein weißes Auto war auf der Antonstraße unterwegs, als es plötzlich wendete. Die Straßenbahn musste daraufhin eine Gefahrenbremsung einleiten. (Archivbild) © Steffen Füssel

Ein weißes Auto fuhr am Freitagabend, gegen 19.25 Uhr, auf der Antonstraße in der Neustadt in Richtung Marienbrücke.

Nach der Haltestelle "Antonstraße/Leipziger Straße" wendete das Fahrzeug plötzlich und fuhr dabei über die Straßenbahngleise.

Der 48-jährige Fahrer einer aus der Haltestelle in Richtung Marienbrücke fahrenden Straßenbahn der Linie 11 musste eine Gefahrenbremsung einleiten, um eine Kollision zu verhindern.

Dabei wurde die 34-Jährige in der Straßenbahn verletzt. Das weiße Auto fuhr einfach weiter.