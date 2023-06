Täter attackiert 15-Jährigen von hinten und beleidigt ihn rassistisch: Zeugen gesucht

Die Polizei sucht im Fall des geschädigten 15-Jährigen Zeugen. (Symbolbild) © bwylezich/123RF

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, griff der Fremde den jungen Syrer am Dienstag gegen 15 Uhr in Höhe der Haltestelle "Gret-Palucca-Straße" unvermittelt von hinten an. Der Jugendliche erlitt dabei leichte Verletzungen.

Zudem rief der Unbekannte rassistische Sprüche. Ein Mitarbeiter einer Securityfirma eilte dem 15-Jährigen zu Hilfe. Daraufhin entfernte sich der Täter in unbekannte Richtung.

Dieser wird wie folgt beschrieben: