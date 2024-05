Tote 19-Jährige im Kofferraum: Kripo bittet Bevölkerung um Hilfe

Regensburg - Nach dem gewaltsamen Tod einer 19-Jährigen in der Oberpfalz hat die Regensburger Polizei am Freitag einen Zeugenaufruf gestartet.

Anfang Mai wurde in diesem Opel die Leiche einer 19-jährigen Frau gefunden. © vifogra

Die Ermittler wollen wissen, wer sich zur fraglichen Zeit am 3. und 4. Mai in der Tiefgarage aufgehalten hat, in der die junge Frau tot im Kofferraum eines abgestellten Wagens gefunden wurde.

Außerdem sucht die Polizei Menschen, die zwischen 17 Uhr am 3. Mai und 6 Uhr am 4. Mai mit der Buslinie 41 von Regensburg in Richtung Schwandorf unterwegs waren.



Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Regensburg unter der Telefonnummer 0941/5062888 oder bei jeder anderen Polizeiinspektion zu melden.

Der 55 Jahre alte Ex-Freund und Arbeitskollege der getöteten Frau sitzt wegen Totschlagverdachts in Untersuchungshaft. Die Ermittler vermuten, dass er die junge Frau in seinem Haus getötet hat. Dort waren nach Polizeiangaben Blutspuren der 19-Jährigen gefunden worden.