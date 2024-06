Zwei Ukrainer vor Supermarkt getötet: Ermittler suchen wichtige Zeugin

Murnau - Nachdem im April zwei Ukrainer in Murnau getötet wurden, suchen die Ermittler nun eine wichtige Zeugin im Fall.

In Murnau wurde vor dem Supermarkt Blumen in Gedenken an die zwei getöteten Männer abgelegt. © Angelika Warmuth/dpa

Generalstaatsanwaltschaft und Kriminalpolizei arbeiten mit Hochdruck an der Aufklärung, teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Süd am Freitag mit.

Am 27. April waren auf dem Gelände eines Einkaufszentrums in Murnau ein 23 und ein 36 Ukrainer so schwer verletzt worden, dass beide verstarben.

Ein 57 Jahre alter Mann mit russischer Staatsangehörigkeit konnte kurz nach der Tat festgenommen werden und sitzt seitdem unter dringendem Tatverdacht in Untersuchungshaft.

Weil ein politisches Motiv für die Tat noch nicht ausgeschlossen werden konnte, ist die Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus (ZET) an den Ermittlungen beteiligt.

Neue Hinweise ergaben, dass es am Tattag zwischen 16 und 17 Uhr zu einer lautstarken Diskussion zwischen einer bislang unbekannten Frau, die zwei Kinder bei sich hatte, und einem Mann in der Halle des Tengelmann-Centers in Murnau kam.