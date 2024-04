27.04.2024 21:32 3.427 Gewalttat in Murnau: Zwei Menschen vor Supermarkt getötet, Mann festgenommen

Eine Gewalttat erschüttert Murnau am Staffelsee! Zwei Menschen sind am Samstag in dem Markt im oberbayerischen Landkreis Garmisch-Partenkirchen getötet worden.

Von Jan Höfling

Murnau - Eine schreckliche Gewalttat erschüttert Murnau am Staffelsee! Zwei Menschen sind am heutigen Samstag in dem Markt im oberbayerischen Landkreis Garmisch-Partenkirchen getötet worden. Die Polizei konnte einen Verdächtigen festnehmen. (Symbolbild) © Patrick Seeger/dpa Die Polizei konnte kurz nach dem Fund der Leichen einen Mann festnehmen. Dieser gilt den Angaben der Beamten zufolge als "dringend tatverdächtig". Ersten Erkenntnissen nach hat sich die Tat in den frühen Abendstunden gegen 17.15 Uhr vor einem Lebensmittelladen ereignet, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd mitteilte. Demnach habe der Verdächtige, bei dem es sich um einen 57 Jahre alten Mann handelt, zunächst noch flüchten können. Er sei allerdings im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung gefasst worden. Mord Bodybuilderin gefesselt, geknebelt und erstochen Bei einem der getöteten Opfer handelt es sich um einen Mann. Zu der Identität der zweiten Person wollte der Sprecher noch keine Angaben machen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Hintergründen des Falls aufgenommen, diese laufen auf Hochtouren.

