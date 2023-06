Video von Vergewaltigung: Wollte Mann Handy von Frau klauen, um Straftat zu vertuschen?

Bei dem Treffen wollte er das Smartphone der Frau gewaltsam stehlen. Als der Sohn der 32-Jährigen seiner Mama zu Hilfe eilen wollte, verletzte der Mann den Jungen an der Hand. Weil die Dame nach Hilfe rief, ließ der Angreifer von ihr ab, ohne an das Mobiltelefon gelangt zu sein.

Der 29-Jährige habe sich laut Polizei bereits am vergangenen Dienstag, dem 13. Juni, gegen 13.30 Uhr am Otto-Buchwitz-Platz Ecke Luisenstraße in Görlitz mit der 32-Jährigen getroffen.

Die Polizei leitete umgehend Ermittlungen ein. Die Staatsanwaltschaft Görlitz erließ sogar Haftbefehl gegen den syrischen Staatsbürger und erwirkte Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnung des Mannes.

Am Donnerstag, dem 15. Juni, klickten bei dem Tatverdächtigen die Handschellen. Bei der Durchsuchung stellten Beamte weitere Beweismittel sicher. Am Freitag ging es für den Mann zum Ermittlungsrichter, welcher Haftbefehl gegen ihn erließ. Der Syrer befindet sich nun in U-Haft. Er wird sich für seine Taten verantworten müssen.

In Bezug auf den Vorfall am vergangenen Dienstag am Otto-Buchwitz-Platz Ecke Luisenstraße sucht die Polizei nun Zeugen und fragt: Wer kann Angaben zum Sachverhalt machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Görlitz unter der Nummer 03581/6500 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.