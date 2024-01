22-Jähriger an seiner Wohnungstür schwer verletzt: Täter klauen Geld und Handy

Würzburg - Bei einem Angriff an seiner Wohnungstür wurde ein 22 Jahre alter Mann in Würzburg schwer verletzt.

Die Polizei hofft nun auf Hinweise von Zeugen. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Die drei Täter betraten daraufhin die Wohnung des 22-Jährigen und klauten Bargeld sowie ein Mobiltelefon.

Laut einem Sprecher der Polizei geschah die Tat bereits am Abend des vergangenen Samstags in einem Mehrfamilienhaus in der Königsberger Straße im Würzburger Stadtteil Sanderau.

Dort hatten die drei Täter gegen 23 Uhr an der Wohnungstür ihres Opfers geklingelt.

Als der Bewohner dann die Tür geöffnet hatte, wurde er schwer am Kopf verletzt. Ein ebenfalls 22-jähriger Mitbewohner ergriff daraufhin die Flucht, um bei anderen Bewohnern des Hauses um Hilfe zu bitten.