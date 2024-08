Zeugen gesucht! Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Fahrerinnen

Laußig - Auf der S11 bei Pristäblich in Laußig kam es am Montagnachmittag zu einem Verkehrsunfall. Beide beteiligten Fahrerinnen verletzten sich schwer.

Die Polizei geht dem Verdacht einer fahrlässigen Körperverletzung nach und sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. (Symbolbild) © 123rf/foottoo

Die 34-jährige Fahrerin eines Peugeot fuhr gegen 13.55 Uhr am Montag auf der Staatsstraße 11 in Laußig in Richtung Südosten.

In der Nähe des Ortsteils Pristäblich stieß sie mit einem entgegenkommenden Ford zusammen.

Sowohl die 34-Jährige als auch die 44 Jahre alte Fahrerin des Fords verletzten sich aufgrund des Unfalls schwer.

Zur medizinischen Behandlung mussten beide stationär in ein Krankenhaus aufgenommen werden.

Wie hoch die Summe des entstandenen Sachschadens ist, sei bisher noch unklar.

Der Verkehrsunfalldienst habe die Ermittlungen aufgenommen und gehe dem Verdacht einer fahrlässigen Körperverletzung in Verbindung mit einem Verkehrsunfall nach.