Rentnerin brutal von Radfahrerin angefahren: Polizei sucht Zeugen und Flüchtige

Als dieser ihre Verletzungen sah, alarmierte er die Rettungskräfte, die die 84-jährige Frau zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus brachten.

Die Rentnerin unterschätzte zunächst, was ihr zugestoßen war und setzte ihren Weg zu Fuß in Richtung S-Bahnhof Karlshorst fort. Da sie jedoch Schmerzen hatte, ließ sie sich von ihrem Mann abholen.

Nachdem die Rentnerin von hinten angefahren worden sein soll, stürzte sie aufgrund des heftigen Crashs und verletzte sich an den Armen und im Hüftbereich.

Der Unfall soll sich den Beamten zufolge am gestrigen Dienstag gegen 11 Uhr auf dem Gehweg der Treskowallee, auf Höhe der Straße Rolandseck ereignet haben.

Die Polizei fragt:

Wer hat den Unfall am Dienstag, dem 9. Juli gegen 11 Uhr beobachtet?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt der Verkehrsermittlungsdienst der Direktion 3 (Ost) in der Nipkowstraße 23 in Berlin-Adlershof innerhalb der Bürodienstzeiten per Telefon unter 030/4664372303 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.