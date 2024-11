Zwei Männer vor dem Allee-Center attackiert: Polizei sucht Zeugen

Magdeburg - Im Oktober wurden vor dem Allee-Center in Magdeburg zwei Männer angegriffen und verletzt. Jetzt wendet sich die Polizei an die Bevölkerung.

Zeugen können der Polizei helfen, den Angriff vor dem Allee-Center aufzuklären. (Symbolbild) © 123rf/pradeepthundiyil

Geschehen war die Tat am 14. Oktober gegen 11 Uhr. Zwei Männer im Alter von 53 und 84 Jahren wurden dabei direkt am Center-Eingang an der Ernst-Reuter-Allee angegriffen.

Es soll sich dabei nur um einen Täter handeln, teilte das Polizeirevier Magdeburg mit. Beide Männer wurden dabei leicht verletzt.

Mehrere Zeugen hätten den Vorfall beobachtet, weshalb die Ermittler nun an die Öffentlichkeit gehen und diese um weitere Hinweise bitten.

So soll der Täter ausgesehen haben:

relativ groß



afrikanischer Phänotyp



dunkle Kleidung



Nach der Tat soll er in eine noch unbekannte Richtung geflüchtet sein.