Am Montag geht's los: Bewohnerparken in Kölner Veedel wird ausgeweitet

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Die Suche nach einem Parkplatz im Pantaleonsviertel in Köln wird für Anwohner schon bald leichter: Das Bewohnerparkgebiet soll ausgeweitet werden.

Von Tobias Kremer

Köln - Die nervige Suche nach einem Parkplatz im Pantaleonsviertel in der Kölner Innenstadt wird für Anwohnerinnen und Anwohner schon bald erheblich leichter: Ab Montag soll das Bewohnerparkgebiet ausgeweitet werden.

Das Anwohnerparken im Pantaleonsviertel in Köln wird künftig ausgeweitet. (Symbolbild)
Das Anwohnerparken im Pantaleonsviertel in Köln wird künftig ausgeweitet. (Symbolbild)  © Marijan Murat/dpa

Das hat die Stadt Köln bereits Anfang März mitgeteilt.

Demnach werde das reservierte Bewohnerparken in zahlreichen Straßen neu eingeführt. Ab dem 13. April werden dafür sukzessive die Parkscheinautomaten abgebaut, deren Fundamente abgerissen und die Beschilderung angepasst.

Insgesamt stehen Anwohnerinnen und Anwohnern nach Abschluss der Arbeiten über 300 der insgesamt 794 Parkplätze im Pantaleonsviertel ganztägig zur Verfügung.

Köln: Streit um hohe Spritpreise: Forderung nach Steuersenkung wird lauter
Köln Streit um hohe Spritpreise: Forderung nach Steuersenkung wird lauter

Hinzu kommen werktags zwischen 18 und 9 Uhr weitere 150 Stellplätze.

Voraussetzung dafür ist lediglich ein gültiger Bewohnerparkausweis. Für Fahrzeuge ohne entsprechenden Bewohnerparkausweis gibt es zudem weiterhin gebührenpflichtige Kurzzeitparkplätze.

Erstmeldung: 6. März, 6.36 Uhr; zuletzt aktualisiert: 12. April, 9.27 Uhr

Titelfoto: Marijan Murat/dpa

Mehr zum Thema Köln: