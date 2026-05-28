28.05.2026 07:34 Spinnen die? Warum der Kölner Fernsehturm gesprengt werden soll

Das ZDF hat eine neue Folge seines Satire-Formats "ZDF Magazin vor Ort" im Programm - diesmal mit Chris Sommer. Er findet die Stadt Köln "eher unschön".

Von Jonas-Erik Schmidt, Florian Fischer Köln - Ein architektonischer Riese in Köln, den man live im Fernsehen sprengen könnte? Bevor Panik ausbricht, eine Entwarnung: Dem Kölner Dom geht es im ZDF nicht an das viel besungene Mauerwerk ("Mer losse d'r Dom en Kölle"). Womöglich aber einem anderen Bauwerk, das sich in den Himmel der Stadt schraubt: dem Fernsehturm "Colonius".

Der Kölner Fernsehturm soll gesprengt werden. © IMAGO / Sven Simon Das ZDF zeigt eine neue Ausgabe des "ZDF Magazin vor Ort" (29. Mai, 23 Uhr; ab 20 Uhr streambar) - einem Ableger von Jan Böhmermanns (45) Show-Kosmos, der sich der Verulkung von Live-Fernsehen verschrieben hat. In der ersten Folge berichtete Autorin Caro Worbs (32) von einem angeblichen Erdbeben in der Eifel und wurde - an dieser Stelle hatte dann hoffentlich jeder begriffen, dass es sich um Satire handelte - von einem Drachen gefressen. Diesmal übernimmt ihr Kollege Chris Sommer (34), bekannt etwa aus dem Podcast "Drinnies", mit einem nicht minder erschütternden Thema. Köln Zehntausende Uniklinik-Patienten von Cyberangriff betroffen "ZDF Magazin vor Ort: Die Colonius-Sprengung" heißt die neue Folge. Sie dreht sich um den 266 Meter hohen und 1981 eingeweihten Kölner Fernsehturm - einem Bauwerk, das erstaunlich wenig Liebe bekommt in einer Stadt, die sonst kurz davor ist, auch Brauhäuser zum Weltkulturerbe zu erklären. Aber der "Colonius" ist auch für Kölner ein großes Rätsel - seit Jahren ist das Beton-Ufo schon abgesperrt.

Der Turm, den keiner so recht kennt