Auf Kölner Rosenmontagszug: Nackter Hintern soll Ablehnung zur AfD demonstrieren

Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird auf dem diesjährigen Zug abgebildet.

Jenseits der Ampel wird Sahra Wagenknecht (54) bei einem Spagat zwischen zwei Blöcken dargestellt, auf denen "Linker Rand" und "Rechter Rand" zu lesen ist.

Weltpolitisch karikieren die Karnevalisten den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj (46), der einen Soldatenhelm in der Hand hält. Dazu stellt er sich die Frage: "To be or NATO be". Es ist eine Anlehnung an das berühmte "To be, or not to be"-Zitat (deutsch: "Sein oder Nichtsein") aus Shakespeares Tragödie "Hamlet".

Die Kölner haben sich in diesem Jahr für das Theater als roten Faden ihre Wagen entschieden. Entsprechend werden Zitate aus der Theaterwelt aufgegriffen.