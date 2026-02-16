Ausgerechnet an Rosenmontag: Bahnverkehr in Köln wegen Signalstörung beeinträchtigt
Köln - Ausgerechnet an Rosenmontag kommt es zwischen dem Kölner Hauptbahnhof und der Haltestelle Köln Messe/Deutz zu Beeinträchtigungen im Bahnverkehr.
Wie das Infoportal "zuginfo.nrw" mitteilt, kommt es auf der viel befahrenen Pendlerstrecke seit circa 7.50 Uhr zu Verspätungen und Teilausfällen.
Grund dafür ist eine Signalstörung, die repariert werden muss.
Davon betroffen sind unter anderem die Linien RE1, RE5, RE6, RE7, RE8, RE9, RE12, RE22, RB24, RB27, RB38 und RB48.
Darüber hinaus müssen sich Reisende zum Höhepunkt des Karnevals auf Verzögerungen im S-Bahnverkehr einstellen. Neben den Linien S6 und S11 sind auch die S12 und die S19 von den Arbeiten betroffen.
Wann die Reparaturen abgeschlossen sein werden, ist aktuell noch unklar.
Titelfoto: Henning Kaiser/dpa