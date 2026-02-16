Ausgerechnet an Rosenmontag: Bahnverkehr in Köln wegen Signalstörung beeinträchtigt

Köln - Ausgerechnet an Rosenmontag kommt es zwischen dem Kölner Hauptbahnhof und der Haltestelle Köln Messe/Deutz zu Beeinträchtigungen im Bahnverkehr.

Zwischen dem Kölner Hauptbahnhof und der Haltestelle Köln Messe/Deutz kommt es am Montagvormittag zu Ausfällen und Verspätungen. (Archivbild) © Henning Kaiser/dpa

Wie das Infoportal "zuginfo.nrw" mitteilt, kommt es auf der viel befahrenen Pendlerstrecke seit circa 7.50 Uhr zu Verspätungen und Teilausfällen.

Grund dafür ist eine Signalstörung, die repariert werden muss.

Davon betroffen sind unter anderem die Linien RE1, RE5, RE6, RE7, RE8, RE9, RE12, RE22, RB24, RB27, RB38 und RB48.