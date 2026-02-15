Nicht nur Kamelle-Sammeln: "Schull- und Veedelszöch" ziehen durch Köln

Köln - Einen Tag vor Rosenmontag ziehen am Sonntag (11.11 Uhr) wieder die "Schull- und Veedelszöch" durch Köln . Der Zug umfasst etwa 8000 aktive Teilnehmer und hat die gleiche Route wie der Rosenmontagszug.

Rund 8000 aktive Teilnehmer sind beim "Schull- und Veedelszöch" in Köln dabei. © Oliver Berg/dpa

44 Schulen, von der Grundschule über die Hauptschule bis zum Gymnasium, ziehen dieses Jahr mit. Dazu kommen Gruppen von 48 Veedelsvereinen.

Am Straßenrand stehen nach Angaben der Veranstalter jedes Jahr etwa 300.000 Zuschauer, die die Teilnehmer wie bei einem Marathon anfeuern.

Die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen sind alle in selbst gestalteten Kostümen unterwegs, an denen sie monatelang gearbeitet haben.

Dazu spießen sie aktuelle Themen auf, etwa die teils mangelhafte Ausstattung der Kölner Schulen oder den Einzug von KI in den Unterricht.