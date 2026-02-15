Nicht nur Kamelle-Sammeln: "Schull- und Veedelszöch" ziehen durch Köln

Bei diesem Karnevalszug geht es mal nicht in erster Linie ums Kamelle-Sammeln. Im Vordergrund stehen vielmehr die Kreativität der Teilnehmer und die Kostüme.

Von Christoph Driessen

Köln - Einen Tag vor Rosenmontag ziehen am Sonntag (11.11 Uhr) wieder die "Schull- und Veedelszöch" durch Köln. Der Zug umfasst etwa 8000 aktive Teilnehmer und hat die gleiche Route wie der Rosenmontagszug.

Rund 8000 aktive Teilnehmer sind beim "Schull- und Veedelszöch" in Köln dabei.
Rund 8000 aktive Teilnehmer sind beim "Schull- und Veedelszöch" in Köln dabei.  © Oliver Berg/dpa

44 Schulen, von der Grundschule über die Hauptschule bis zum Gymnasium, ziehen dieses Jahr mit. Dazu kommen Gruppen von 48 Veedelsvereinen.

Am Straßenrand stehen nach Angaben der Veranstalter jedes Jahr etwa 300.000 Zuschauer, die die Teilnehmer wie bei einem Marathon anfeuern.

Die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen sind alle in selbst gestalteten Kostümen unterwegs, an denen sie monatelang gearbeitet haben.

Köln: NRW-Regierung macht Weg frei: So sollen Bürger und Unternehmen entlastet werden
Köln NRW-Regierung macht Weg frei: So sollen Bürger und Unternehmen entlastet werden

Dazu spießen sie aktuelle Themen auf, etwa die teils mangelhafte Ausstattung der Kölner Schulen oder den Einzug von KI in den Unterricht.

Die "Schull- und Veedelszöch" gelten als besonders ursprünglich. Ihre Anfänge reichen bis ins Mittelalter zurück: Damals machten sich Gesellen aus Handwerksbetrieben über ihre mühselige Arbeit lustig.

Titelfoto: Oliver Berg/dpa

Mehr zum Thema Köln: