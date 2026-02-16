Ausgerechnet an Rosenmontag: Bahnverkehr in Köln wegen Signalstörung zeitweise beeinträchtigt

Köln - Ausgerechnet an Rosenmontag ist es zwischen dem Kölner Hauptbahnhof und der Haltestelle Köln Messe/Deutz zu Beeinträchtigungen im Bahnverkehr gekommen. Inzwischen fahren die Züge wieder regulär.

Zwischen dem Kölner Hauptbahnhof und der Haltestelle Köln Messe/Deutz ist es am Montagvormittag zu Ausfällen und Verspätungen gekommen. (Archivbild) © Henning Kaiser/dpa

Wie das Infoportal "zuginfo.nrw" am Morgen mitgeteilt hat, ist es auf der viel befahrenen Pendlerstrecke seit circa 7.50 Uhr zeitweise zu Verspätungen und Teilausfällen gekommen.

Grund dafür war eine Signalstörung, die repariert werden musste.

Davon betroffen waren unter anderem die Linien RE1, RE5, RE6, RE7, RE8, RE9, RE12, RE22, RB24, RB27, RB38 und RB48.