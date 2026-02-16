Ausgerechnet an Rosenmontag: Bahnverkehr in Köln wegen Signalstörung zeitweise beeinträchtigt
Köln - Ausgerechnet an Rosenmontag ist es zwischen dem Kölner Hauptbahnhof und der Haltestelle Köln Messe/Deutz zu Beeinträchtigungen im Bahnverkehr gekommen. Inzwischen fahren die Züge wieder regulär.
Wie das Infoportal "zuginfo.nrw" am Morgen mitgeteilt hat, ist es auf der viel befahrenen Pendlerstrecke seit circa 7.50 Uhr zeitweise zu Verspätungen und Teilausfällen gekommen.
Grund dafür war eine Signalstörung, die repariert werden musste.
Davon betroffen waren unter anderem die Linien RE1, RE5, RE6, RE7, RE8, RE9, RE12, RE22, RB24, RB27, RB38 und RB48.
Darüber hinaus mussten sich Reisende zum Höhepunkt des Karnevals auf Verzögerungen im S-Bahnverkehr einstellen. Neben den Linien S6 und S11 waren auch die S12 und die S19 von den Arbeiten betroffen.
Erstmeldung: 16. Februar, 9.58 Uhr; zuletzt aktualisiert: 16. Februar, 14.06 Uhr
