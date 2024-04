A3 übers Wochenende dicht: An dieser Kreuzung geht zeitweise nichts mehr!

Köln - Wer am Wochenende vorhat von Köln Richtung Frankfurt zu fahren, sollte nochmal einen Blick in den Routenplaner werfen. Denn das Heumarer Dreieck auf der A3 wird vom heutigen Freitagabend bis Montagmorgen (22. April) wegen Bauarbeiten komplett dicht sein.

Jetzt am Wochenende sollen wichtige Vorbereitungsarbeiten für die nötige Sanierung gemacht werden. Es werden Fahrbahnmarkierungen versetzt und Baustellenspuren eingerichtet. Von 20 Uhr am heutigen Freitagabend bis Montagmorgen um 5 Uhr wird deswegen dort gesperrt sein.

Wenn die Arbeiten auf der A3 am Montag abgeschlossen sind, steht die nächste Vollsperrung auf dem Kölner Ring an: Wegen Wartungsarbeiten wird von Dienstag (23. April) auf Mittwoch (24. April) die A1 am Tunnel in Lövenich gesperrt.