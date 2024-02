Ab Mittwochnacht: A560 bei Siegburg in Richtung Köln/Bonn zeitweilig gesperrt

Siegburg - Autofahrer aufgepasst: Die Auffahrt auf die A560 in Fahrtrichtung Köln/Bonn wird an der Anschlussstelle Siegburg zeitweise gesperrt.

Die A560 wird ab der Anschlussstelle Siegburg Mittwoch- und Donnerstagnacht jeweils von 21 bis 5 Uhr zeitweilig gesperrt (Symbolbild). © Daniel Bockwoldt/dpa

Die Sperrung betrifft die Nächte auf Mittwoch (7. Februar) und Donnerstag (8. Februar) jeweils von 21 bis 5 Uhr. Das teilt die zuständige Autobahn GmbH mit.

Neben der Maßnahme an der Anschlussstelle Siegburg ist dann auch die Überfahrt von der A560 in Fahrtrichtung Köln/Bonn auf die A59 in Richtung Köln nicht möglich.

Wie die Autobahn GmbH weiter mitteilt, werden Umleitungen über die Anschlussstellen Sankt Augustin beziehungsweise Bonn-Villich eingerichtet und mit rotem Punkt ausgeschildert.

Zudem wird die A560 in Fahrtrichtung Köln/Bonn von Mittwochabend bis Freitagmorgen nur einspurig befahrbar sein.