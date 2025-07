Arbeiten an Trinkwasserleitung: Straße im Kölner Süden ab Montag monatelang gesperrt

Köln - Schlechte Nachrichten für den Autoverkehr im Kölner Süden: Die Straße "Zum Forstbotanischen Garten" in Rodenkirchen wird ab Montag für mehrere Monate in beiden Richtungen voll gesperrt werden.

Grund dafür ist die Verlegung einer neuen Wassertransportleitung, die erforderlich ist, "um die sichere Trinkwasserversorgung in Köln dauerhaft zu gewährleisten."

Die Sperrung dauert vermutlich bis Mitte Oktober. "Eine Umleitung über die ‚Friedrich-Ebert-Straße‘, die ‚Konrad-Adenauer-Straße‘ und die ‚Militärringstraße‘ ist eingerichtet", teilt die RheinNetz mit.

Die neue Wasserleitung verbindet die "Brunnengalerie im Weißer Bogen" im Kölner Osten, in der das Trinkwasser gefördert wird, mit dem Wasserwerk der RheinEnergie in Köln-Hochkirchen. In ihrem Verlauf durchquert sie einige Waldstücke und führt teilweise entlang der Straße "Zum Forstbotanischen Garten".