Bauarbeiten auf A3 in Köln: Abfahrt bis Samstag gesperrt

Köln - Der Autobahnverkehr rund um Köln wird in dieser Woche um ein Nadelöhr reicher!

Weil die Fahrbahndecke an der Abfahrt Köln-Dellbrück bei einem Unfall beschädigt wurde, müssen in dieser Woche Reparaturarbeiten durchgeführt werden. © Thomas Banneyer/dpa

Wie die Autobahn GmbH am Dienstag mitteilte, können Autofahrerinnen und -fahrer bis Samstagabend auf der A3 in Richtung Oberhausen nicht an der Anschlussstelle Köln-Dellbrück abfahren.

Grund für die Sperrung seien laut Autobahn GmbH Reparaturarbeiten an der Fahrbahn.

Diese war im Zuge eines Unfalls beschädigt worden. Bei den Arbeiten wird die Fahrbahndecke nun abgefräst und anschließend erneuert.