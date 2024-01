Geduldsprobe für Autofahrer: A1 bei Köln ab heute zwei Wochen lang gesperrt

Leverkusen/Köln - Die A1 zwischen Köln und Leverkusen wird von Freitagabend an für zwei Wochen komplett gesperrt.

Autofahrer auf der A1 zwischen Köln und Leverkusen benötigen ab diesen Freitagabend Geduld und starke Nerven. (Symbolbild) © David Young/dpa

Grund sind Vorbereitungen für die Freigabe des ersten Teilstücks der neuen Leverkusener Rheinbrücke, wie die Autobahn GmbH mitteilte. Autofahrer müssen sich nach Einschätzung des ADAC in dieser Zeit auf zahlreiche Staus einstellen.

Die Sperrung beginnt um 22 Uhr. Sie betrifft die A1 in Fahrtrichtung Dortmund zwischen den Autobahnkreuzen Köln-Nord und Leverkusen.

In Richtung Trier/Koblenz wird die A1 zwischen dem Kreuz Leverkusen und der Anschlussstelle Köln-Niehl entsprechend dicht gemacht. Bereits ab 20 Uhr am Abend wird zudem die A59 in Richtung Leverkusen ab dem Dreieck Monheim-Süd gesperrt.

Umleitungen sind nach Angaben der Autobahn GmbH großräumig mit rotem Punkt ausgeschildert und führen im Wesentlichen über die A3 und die A4.

Während der bevorstehenden Vollsperrung soll die Brücke an das bestehende Straßennetz angeschlossen werden. Unter anderem würden tonnenweise Asphalt angeliefert und eingebaut, Fahrbahnmarkierungen aufgetragen und die Lkw-Schrankenanlagen abgebaut.