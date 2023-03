Historischer Fund bei Bauarbeiten für neue REWE-Filiale

Bei den Bauarbeiten einer REWE-Filiale in Köln gab es einen historischen Fund (Symbolbild). © Uwe Zucchi/dpa

In den Wallarkaden am Rudolfplatz hat Markus Keltenbaum seine dritte Filiale eröffnet. Ihm gehören bereits zwei Geschäfte in Bonn und Troisdorf, doch das, was ihm jetzt beim Bau der neuen Filiale passiert ist, dürfte nicht allzu oft vorkommen.



Bei den Bauarbeiten haben die Arbeiter einen Teil der römischen Stadtmauer gefunden. "Diese haben wir selbstverständlich in den Verkaufsraum im Untergeschoss integriert", freut sich der Inhaber der neuen Filiale in den Wallarkaden über den Fund beim Express.

Deshalb ist der Anblick der Getränkeabteilung auch gewöhnungsbedürftig und überraschend. Denn die antike Steinmauer passt überhaupt nicht zum sonstigen Ambiente der neuen REWE-Filiale, die nur einen Katzensprung von der Hahnentorburg entfernt ist.

Denn ansonsten wird das Geschäft von einem geradlinigen, fast eintönigen Stil gekennzeichnet.