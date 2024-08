Kölner Baustellen im Überblick: Das musst Du wissen

Köln - Sommerferienzeit ist in Köln bekanntermaßen auch Bauzeit. In der kommenden Woche müssen sich Anwohnerinnen und Anwohner daher vermehrt auf Baustellen im ganzen Stadtgebiet einstellen. Was Du wissen musst.

Darüber hinaus beginnt das Kölner Amt für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau ab dem kommenden Dienstag mit Wartungsarbeiten an der Abwasseranlage im Tunnel "Domtreppe/Trankgasse". In diesem Zuge wird die rechte Fahrradspur im Tunnel gesperrt werden.

Ebenfalls Wartungsarbeiten stehen in der Nacht auf den kommenden Freitag zwischen 20.30 Uhr und 5 Uhr an. Hierbei werden die Stahllüfter in beiden der Tunnelröhren an der "Tunisstraße" auf ihre Funktionalität überprüft.

Für die Dauer der Arbeiten wird dann nacheinander jeweils eine der beiden Fahrspuren gesperrt werden.