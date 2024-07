Venloer Straße wird wochenlang gesperrt! Was Autofahrer jetzt wissen müssen

Die RheinEnergie muss Leitungen für die Strom-, Gas- und Trinkwasserversorgung umlegen. (Symbolbild) © 123rf/mariok

Wie die RheinEnergie in dieser Woche in einer Mitteilung erklärte, finden vom 15. Juli bis voraussichtlich 23. August Arbeiten am Versorgungsnetz unter der Bahnunterführung Bahnhof-West in der Venloer Straße statt.

Demnach muss das Unternehmen in Vorbereitung auf die Brandschutzsanierung der U-Bahn-Haltestelle Hans-Böckler-Platz Leitungen für die Strom-, Gas- und Trinkwasserversorgung umlegen.

"Für die Dauer der Arbeiten ist die Venloer Straße auf Höhe der Bahnunterführung für den motorisierten Verkehr in beiden Fahrtrichtungen gesperrt", informierte die RheinEnergie.

Eine Umleitung sei über die Innere Kanalstraße, die Vogelsanger Straße und die Bismarckstraße eingerichtet worden, hieß es.



Für Radfahrer und Fußgänger gelten hingegen keine Einschränkungen: Sie können die Baustelle passieren.