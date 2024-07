26.07.2024 13:10 Wegen Baustellen und Reiseverkehr: Köln und NRW droht heftiges Stauchaos

Wer vorhat, an diesem Wochenende in den Urlaub zu starten oder schon wieder zurückzufahren will, muss mit langen Staus rechnen. Betroffen sind weite Teile NRWs.

Von Patrick Richter

Köln - Es könnte eines der heftigsten Stauwochenenden in diesem Jahr in Köln und Umgebung werden. Weil alle Bundesländer nun in den Sommerferien sind und es gleich mehrere Autobahnsperrungen wegen Baustellen gibt, werden Reisende vermutlich viel Geduld brauchen. Es gibt aber auch Alternativen. Auch auf der viel befahrenen A3 treffen am Wochenende Durchreise-Urlauber auf Baustellenstaus. (Archivbild) © Thomas Banneyer/dpa Wie die Autobahn GmbH mitteilte, wird es ausgerechnet an diesem Wochenende vier temporäre Baustellensperrungen in NRW geben. Betroffen sind die A1, die A3, die A43 und die A59. Auf der A1 wird das Kreuz Leverkusen gesperrt sein. Die A3 auf Höhe Herne und die A3 bei Duisburg. Außerdem ist die A59 zwischen Köln-Lind und Spich dicht. Alle Sperrungen werden von Freitagabend bis Montagfrüh dauern. Weil nun viele Reisende aber ausgerechnet dieses Wochenende zur Durchreise Richtung Urlaub nutzen, wird es stellenweise sehr voll sein. Da nützt es auch wenig, dass sich der Reiseverkehr über die gesamte Tageszeit verteilt. Köln Baustellen In den Sommerferien: Wichtige Autobahn bei Köln gesperrt Der ADAC rechnet daher schon ab dem heutigen Freitagnachmittag bis Sonntagabend mit dichtem Verkehr. Wer kann, sollte daher auf andere Tage unter der Woche ausweichen. Am besten seien der Dienstag und der Donnerstag. Das gelte auch für Rückreisen. In jedem Fall sollte der Zeitpunkt der Fahrt gut überlegt sein. Wer nicht anders kann, als an diesem Wochenende zu fahren, sollte genug Zeit einplanen.

Titelfoto: Thomas Banneyer/dpa