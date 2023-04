Wichtiges A555-Teilstück bei Köln am Wochenende gesperrt, Verkehr wird abgeleitet

Köln - Am Wochenende kann es zu Verkehrsbeeinträchtigungen durch eine Autobahnsperrung bei Köln kommen.

Die A555 wird am Wochenende zwischen den Anschlussstellen Wesseling und Godorf in Fahrtrichtung Köln gesperrt. © picture alliance / dpa

Die A555 werde zwischen den Anschlussstellen Wesseling und Godorf in Fahrtrichtung Köln gesperrt, teilte die Autobahn GmbH mit. Die Sperrung soll am Freitag um 21 Uhr beginnen und endet am Montag um 5 Uhr.

Der Verkehr wird in diesem Zeitraum ab der Anschlussstelle Wesseling abgeleitet und über die ausgewiesene Umleitung zur Anschlussstelle Godorf geführt.

Falls die Witterung wider Erwarten sehr schlecht sein sollte, wird die Sperrung verschoben. Sobald Asphaltarbeiten gemacht würden, sei dies witterungsabhängig, sagte ein Sprecher der Autobahn GmbH.

Grund für die Sperrung ist die Verlängerung einer bestehenden Baustelle auf einer Strecke von rund 800 Metern in Richtung Köln. "Es findet die Vorbereitung der nächsten Bauphase statt", sagte der Sprecher.