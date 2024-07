"Bis hin zur Sucht": Kölner Gymnasium führt drastisches Handy-Verbot ein!

Köln - Schluss mit Smartphones! Das Kölner Dreikönigsgymnasium in Bilderstöckchen zieht nach den Sommerferien in Sachen Handy-Nutzung andere Saiten auf. Ab dem ersten Tag im neuen Schuljahr müssen die Smartphones künftig vor Unterrichtsbeginn abgegeben werden.

Nun soll also erst mal in einer Testphase das Handy ganz wegkommen. Nach der Testphase sollen dann verschiedene Gremien über eine dauerhafte Regelverschärfung entscheiden.

Das berichtet Radio Köln und bezieht sich auf eine Anfrage an die betreffende Schule. Demnach müssen die Schülerinnen und Schüler vor jedem Schultag die Handys in einem Schrank wegschließen.

Mit der neuen Regel dürfte das Dreikönigsgymnasium in Köln in Deutschland so etwas wie ein Vorreiter sein. Bislang hatte es ein komplettes Handy-Verbot auf dem Schulgelände nicht gegeben. Auch das Land NRW hatte so ein Verbot abgelehnt.

Abgesehen von Köln hatten Schulen in den Niederlanden und Großbritannien bisher solch ein strenges Handy-Verbot erlassen.