19-Jähriger in Hauseinfahrt brutal erstochen - Ermittler nehmen Verdächtigen (23) fest!

Köln - Im Kölner Stadtteil Rodenkirchen hat es nach Angaben der Staatsanwaltschaft am heutigen Samstagmorgen ein versuchtes Tötungsdelikt gegeben. Ein 19-Jähriger verstarb noch an seinem Fundort.

Ersten Ermittlungen zufolge fand ein Jogger (45) den blutüberströmten Jugendlichen mit enormen Stichverletzungen im Oberkörper gegen 6.45 Uhr in einer Hauseinfahrt in der Römerstraße.

Umgehend alarmierte er den Notruf. Die Rettungskräfte versuchten zwar noch, den 19-Jährigen vor Ort wiederzubeleben. Allerdings ohne Erfolg - er verstarb noch an Ort und Stelle.

Am Samstagabend vermeldeten Spezialkräfte der Polizei dann schließlich, einen 23-jährigen Tatverdächtigen in seiner Wohnung in Köln-Rondorf festgenommen zu haben.

Eine Mordkommission soll nun die Ermittlungen leiten und sucht dahingehend Zeugen, welche die Tat am frühen Samstagmorgen möglicherweise beobachtet haben könnten.