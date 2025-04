"Bärtiger Mann" fixiert junge Kölnerin im Bus: Als sie aussteigt, wird es richtig widerlich

Die Kölner Polizei ist nach dem massiven Übergriff auf eine junge Frau auf der Suche nach Zeugen. (Archivbild) © Thomas Banneyer/dpa

Wie ein Sprecher der Kölner Polizei am Montag schilderte, hatte sich der erschreckende Vorfall am vergangenen Samstagabend (26. April) zwischen 21.20 und 21.40 Uhr an der Haltestelle Frankfurter Straße in Mülheim abgespielt.

Demnach war die junge Frau nach eigenen Angaben zuvor am Mülheimer Bahnhof in einen Bus in Richtung Wiener Platz gestiegen, wobei sie sich in den hinteren Bereich des Linienbusses setze.

Dort habe ihr der spätere Tatverdächtige gegenübergesessen und sie bereits aufdringlich "fixiert", wie es weiter hieß.

Als die Teenagerin dann an der Elisabeth-Breuer-Straße ausstieg, habe der Mann die Verfolgung aufgenommen und ihr dabei anzüglich hinterhergerufen und -gepfiffen, ehe es schließlich zu dem Übergriff kam.

"Letztlich habe die Geschädigte sich losreißen und am Wiener Platz eine Passantin ansprechen können, die umgehend die Polizei informierte", schilderte der Sprecher.